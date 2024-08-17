Бальзам для губ Благословение Небожителей (Линвэнь) Синий чай и личи, 4,2 г

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Бальзам для губ Благословение Небожителей (Линвэнь) Синий чай и личи, 4,2 г косметика
  • Категория: Косметика
  • Артикул: Cosmetics-12423
  • Вес: 100 гр.
  • Источник: Tian Guan Ci Fu
  • Производитель: Galant Cosmetic
  • Материал: Воск и Натуральные масла
Средства для ухода Благословение Небожителей
Мин И
Фу Яо
Му Цин
265 ₽

Описание

Линвэнь- главное божество литературы, а потому заведует всеми бюрократическими делами небожителей. Обладающая невероятной памятью, она славится тем, что, даже если её дворец и все свитки в нём сгорят, всё равно ничто не будет забыто, потому что всё сохранится в её памяти. Но, даже для небожителя такой объём работы и бессонные ночи не проходят бесследно и Линвэнь часто выглядит уставшей, а под её глазами залегают тени. И всё же ни одно важное событие не происходит без её участия, а дворец Линвэнь всегда в курсе всех событий в Небесной столице и на земле.

Являясь самой важной женщиной на небесах, Линвэнь прошла длинный путь к этому, пользуясь как помощью своих друзей - Пэй Мина и Ши Уду, так и своей собственной хитростью, собранностью и хладнокровностью. История Линвэнь полна секретов и неожиданных открытий и за ней интересно наблюдать, а ее загадки интересно раскрывать. Именно по этому у этой потрясающей героини много почитателей как среди последователей, так и среди поклонников Благословения Небожителей.

Бальзам:

  • Увлажняет 
  • Питает
  • Восстанавливает
  • Оставляет розовый оттенок на губах
  • Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Glyceryl Behenate, Polymethyl Methacrylate, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, CI 77891, CI 45410, CI 19140, CI 77491 (and) CI 77492 (and) CI 77499 (and) Polyhydroxystearic Acid

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел

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