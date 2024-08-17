Бальзам для губ Благословение Небожителей (Му Цин) Спелые вишни, 4,2 г

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Бальзам для губ Благословение Небожителей (Му Цин) Спелые вишни, 4,2 г косметика
  • Категория: Косметика
  • Артикул: Cosmetics-12425
  • Вес: 100 гр.
  • Источник: Tian Guan Ci Fu
  • Производитель: Galant Cosmetic
  • Материал: Воск и Натуральные масла
Средства для ухода Благословение Небожителей
Мин И
Фу Яо
Му Цин
265 ₽

Описание

Му Цин - бывший личный помощник Се Ляня, с которым он встретился в монастыре Хуанцзы, ныне почитаемый как совершенный владыка Сюаньчжэнь, бог войны, покровитель юго-запада. Выходец из очень бедной семьи, Му Цин не мог рассчитывать на возможность обучения в монастыре и выполнял там лишь грязную работу, но Се Лянь разглядел в нём талант и уговорил наставников взять его на обучение, а затем взял его с собой в небесные чертоги и после вознесения. Му Цин был преданным помощником Се Ляня и после низвержения, однако со временем их взгляды на жизнь заставили их пути разойтись.

Много позже, став самостоятельным вознесшимся небожителем, Му Цин был почитаемым и любимым среди народа божеством, несмотря на непростой характер и требовательность в отношении внешнего вида своих статуй и храмов. И все равно каким бы холодным не казался генерал Сюаньчжэнь, он занял почетное место как среди небожителей, так и в сердцах поклонников, став тем героем, за историей которого интересно наблюдать.

Бальзам для губ продуман с большим вниманием к деталям, чтобы создать воплощение Му Цина, которое можно было бы носить с собой.

Аромат вишни отнесет во времена юношества героев, когда они обучались в монастыре и еще не знали, какое будущее их ждет.

Цвет упаковки отсылает к одеждам Му Цина, в которые он всегда облачен, находясь в небесной столице.

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Aroma, Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, Sodium Saccharin.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.

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