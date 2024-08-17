Бальзам для губ Благословение Небожителей (Цзюнь У) Белая шелковица, 4,2 г

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Бальзам для губ Благословение Небожителей (Цзюнь У) Белая шелковица, 4,2 г косметика
  • Категория: Косметика
  • Артикул: Cosmetics-12427
  • Вес: 100 гр.
  • Источник: Tian Guan Ci Fu
  • Производитель: Galant Cosmetic
  • Материал: Воск и Натуральные масла
Средства для ухода Благословение Небожителей
Мин И
Фу Яо
Му Цин
265 ₽

Описание

Цзюнь У - небесный император и главный бог войны, наиболее почитаемый людьми, из-за чего вынужден много времени проводить вне небесных чертогов, поэтому каждое его возвращение в небесную столицу равносильно празднику для обитателей небесной столицы. Являясь старейшим и сильнейшим среди всех ныне живущих небожителей, Цзюнь У выступает как судья, который может вынести любой приговор. Поэтому, по его приказу дважды был изгнан Се Лянь и именно во время суда они встречаются впервые после третьего  вознесения. На самом деле, Цзюнь У уважает, доверяет, а в чем-то даже покровительствует Се Ляню и несмотря ни на что хочет держать его на своей стороне.

История Цзюнь У полна секретов и окутана туманом тайны, а их раскрытие приводит к самым неожиданным поворотам сюжета, за которыми многие наблюдали с замиранием сердца. Но тем не менее загадочный и многоликий Цзюнь У несомненно достоин занять место в сердцах множества поклонников истории.

Бальзам для губ продуман с большим вниманием к деталям, чтобы создать воплощение Цзюнь У, которое можно было бы носить с собой.

Аромат Белой Шелковицы отнесет к истории персонажа и свяжет с символикой в Китайской Культуре

Перламутровое сияние подчеркнет свет императора и цвет его доспехов.

Цвет упаковки отсылает к одеждам Цзюнь У, в которые он всегда облачен.

Бальзам:

  • Увлажняет 
  • Питает
  • Восстанавливает
  • С перламутровым оттенком
  • Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Glyceryl Behenate, Polymethyl Methacrylate, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, Mica (and) Silica (and) Titanium Dioxide (CI 77891).

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.

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