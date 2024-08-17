Бальзам для губ Благословение Небожителей (Фэн Синь) Фрукты, 4,2 г

Фэн Синь - когда-то был отобран лично Се Лянем в качестве телохранителя. Неизменно преданный, Фэн Синь всегда был рядом с наследным принцем в обычной жизни и во время первого вознесения, остался с ним и после первого изгнания, разделяя все тяготы новой жизни. Однако, позже их дороги неминуемо разошлись.

Лишь спустя 800 лет они встретились вновь, когда Фэн Синь уже носил имя Наньян и сам был вознёсшимся божеством войны, покровителем юго-восточных земель, одним из самых почитаемых небожителей. Вот так смешно обошлась судьба с Се Лянем, сделав бывшего слугу куда более могущественным и почитаемым, чем бывший хозяин. Но не все изменилось столь разительно Фэн Синь по-прежнему не мог найти общего языка с Му Цином, ставшим покровителем Юго-западных земель, по-прежнему не терпел несправедливости, по-прежнему мог браниться так, что другие небожители лишь потрясенно молчали и по-прежнему был невероятно предан Се Ляню.

И не удивительно, что он стал тем героем, за приключениями которого интересно наблюдать и который занял место в сердцах поклонников.

Бальзам для губ продуман с большим вниманием к деталям, чтобы создать воплощение Фэн Синя, которое можно было бы носить с собой.

Аромат мультифрукта отнесет в храм Наньяна, куда щедрые последователи приносят свои дары.

Цвет упаковки отсылает к одеждам Фэн Синя, в которые он всегда облачен, находясь в небесной столице.

Бальзам:

Увлажняет

Питает

Восстанавливает

Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.