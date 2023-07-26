Очень приятно, бог. Том 25.

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Очень приятно, бог. Том 25. манга
8%
Очень приятно, бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Прошел год, данный Окунинуси Нанами и Томоэ для осознания того, каково им будет жить вдвоем в мире людей. И если Томоэ совсем не беспокоится о будущем, то Нанами очень жаль навсегда расставаться с друзьями. Тем более что осталось так много нерешенных вопросов: что будет с отношениями Химэмико и Котаро, Курамы и Ами, какой путь в мире людей выберут Томоэ и Нанами и, наконец, смогут ли они снова увидеться с друзьями хотя бы раз в жизни?.. Это последний, самый трогательный том манги о том, как переплелись судьбы миров людей и духов!

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