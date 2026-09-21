NOISE. Master Edition

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NOISE. Master Edition манга
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Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 690 ₽
1 570 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Предыстория мира BLAME! Что же случилось задолго до исчезновения генов сетевого доступа?

Бум высоких технологий и кибернетики. Возникновение Сетесферы и стремительный рост числа ее пользователей. Человечество ожидает новый виток развития, а Город неумолимо расширяется.

Полицейская Мусуби Сусоно сталкивается с серией загадочных похищений, и пока выясняет все обстоятельства, кто-то забирает ее напарника Клоусу. Несмотря на все ее попытки выяснить, что с ним произошло, Мусуби отстраняют от работы, и она начинает свое собственное расследование, которое приводит ее к таинственному культу и к первым кремниевым формам жизни…

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