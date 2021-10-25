Blame! Том 4.

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Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Сибо, попавшая на вспомогательный уровень между базальной реальностью и Сетевой Сферой, помогает Килли одолеть Хранителей, повредив узел, который они используют. Килли и Сибо наконец оказываются внутри концерна «Тоа». Но как местный охранный искусственный интеллект, так и обитающие здесь кремниевые формы жизни настроены к гостям крайне недружелюбно... Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.