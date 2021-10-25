Blame! Том 4.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Сибо, попавшая на вспомогательный уровень между базальной реальностью и Сетевой Сферой, помогает Килли одолеть Хранителей, повредив узел, который они используют. Килли и Сибо наконец оказываются внутри концерна «Тоа». Но как местный охранный искусственный интеллект, так и обитающие здесь кремниевые формы жизни настроены к гостям крайне недружелюбно... Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.

Здраствуйте, все еще нет новостей по поводу изданию 4 тома ?( Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин.

Здравия желаю. Четвёртый том отсутствует в продаже, все остальные в наличии, и так вообще везде. Пожалуйста, принимайте хотя бы заказы на печать, хочется почитать. Покупать с рук дороже, или продают полным набором. Возникает абсурдное ощущение, что создан искусственный дефицит. Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин.

Добрый день. Что значит суперобложка? Как при заказе выбрать суперобложку? Добрый день. Суперобложка идет с книгой по умолчанию, это съемная бумажная обложка с цветным изображением.