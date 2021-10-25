Blame! Том 4.

0 отзывов
Blame! Том 4. манга
6%
Blame!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
840 ₽
790 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Сибо, попавшая на вспомогательный уровень между базальной реальностью и Сетевой Сферой, помогает Килли одолеть Хранителей, повредив узел, который они используют. Килли и Сибо наконец оказываются внутри концерна «Тоа». Но как местный охранный искусственный интеллект, так и обитающие здесь кремниевые формы жизни настроены к гостям крайне недружелюбно... Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)