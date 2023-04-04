Рыцари «Сидонии». Том 7.

Сражающимся с Гауна пилотам неожиданно приходит на помощь существо крайне странного облика. Выясняется, что эксперимент Отиая по созданию гибрида человека и Гауна увенчался успехом. Гибрид, Цумуги Сирауи, разговаривает и ведет себя совсем как обычная девушка. Но что она на самом деле чувствует, убивая других Гауна? Можно ли ей доверять?

И, может, с этим оружием-гибридом и с новым поколением Стражей получится наконец одолеть «Окарину» - корабль-кластер Гауна, от которого до сих пор «Сидония» только оборонялась?