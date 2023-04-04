Рыцари «Сидонии». Том 7.

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Рыцари «Сидонии». Том 7. манга
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  • Sidonia no Kishi. Vol 7.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5610
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Sidonia no Kishi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 174
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Драма, Научная фантастика, Сэйнэн и Меха
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Цутому Нихэй
  • ISBN: 978-5-91996-293-9
  • Дата выхода: Август 2020
Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сражающимся с Гауна пилотам неожиданно приходит на помощь существо крайне странного облика. Выясняется, что эксперимент Отиая по созданию гибрида человека и Гауна увенчался успехом. Гибрид, Цумуги Сирауи, разговаривает и ведет себя совсем как обычная девушка. Но что она на самом деле чувствует, убивая других Гауна? Можно ли ей доверять?
И, может, с этим оружием-гибридом и с новым поколением Стражей получится наконец одолеть «Окарину» - корабль-кластер Гауна, от которого до сих пор «Сидония» только оборонялась?

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