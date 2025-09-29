Blame! Том 1.

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Dima Marinin

2025-09-29 07:49:39

Позорненько конечно... Заказал сразу все тома, как пришли решил перечетать, аккуратно пролистав каждый, (к сожалению не все пережили данную авантюру, но об это потом) развороты выглядят халтурно, ведь половина из них даже не совпадают по уровню, мало того в 4/5 съеден миллиметр серединки, так что увы, разворотами удастся насладитца лишь в электроне Но куда большей проблемой оказалась общая хлипкость данного издания, после всего лишь одного пролистывания в каждом втором томе просто вываливались 2-4 странички, хотя я даже как следует их не разворачивал, пятый томик и вовсе в руках посыпался, рассыпался один из переплетиков в середине, ну и ещё три странички ближе к концу, в последующих пролистываниях, чувствую выпавших страничек будет только больше... Вы бы хоть с крупными заказами клей в комплект клали бы... Ну а так покупкой остался доволен, пусть и пришлось самому доклеевать