Blame! Том 1.

Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… В мире, называемом Мегаструктурой, - невероятном по размерам многоуровневом лабиринте, населенном последними представителями человечества и всевозможными странными существами частично или полностью небиологического происхождения, - молодой человек по имени Килли, преодолевая этаж за этажом, постепенно поднимается наверх. Он ищет Сетевые Терминальные Гены, с помощью которых можно подключиться к Сетевой сфере, но носителей этих генов почти не осталось. Увенчаются ли успехом поиски Килли? Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный, уникальный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.
2025-09-29 07:49:39
Позорненько конечно... Заказал сразу все тома, как пришли решил перечетать, аккуратно пролистав каждый, (к сожалению не все пережили данную авантюру, но об это потом) развороты выглядят халтурно, ведь половина из них даже не совпадают по уровню, мало того в 4/5 съеден миллиметр серединки, так что увы, разворотами удастся насладитца лишь в электроне Но куда большей проблемой оказалась общая хлипкость данного издания, после всего лишь одного пролистывания в каждом втором томе просто вываливались 2-4 странички, хотя я даже как следует их не разворачивал, пятый томик и вовсе в руках посыпался, рассыпался один из переплетиков в середине, ну и ещё три странички ближе к концу, в последующих пролистываниях, чувствую выпавших страничек будет только больше... Вы бы хоть с крупными заказами клей в комплект клали бы... Ну а так покупкой остался доволен, пусть и пришлось самому доклеевать
2023-06-17 11:15:21
Качественная манга про утопию будущего, в каждом рисунке чувствуется душа и жизнь, с каждой страницей появляется желание узнать о происходящем все больше и больше, а ни как не отложить мангу в сторону!)
2021-06-29 14:51:31
После омнибусов Азбуки непривычно было купить стандартное (японское) издание манги в мягкой обложке. Страницы очень тяжело раскрывать, из-за этого не очень удобно читать, так как постоянно приходится раскрывать страницы силой и придерживать их руками, чтобы они резко не схлопнулись. С двойными страницами конечно же беда, потому что насладиться ими не получится. Процентов 10 рисунка будет в переплёт уходить. Да и вообще здесь каждая страница имеет уклон в переплёт, поэтому рисунки создают форму лёгкой дуги. Даже в центре книги так. В некоторых местах клея больше чем нужно, из-за этого страницы слиплись, поэтому пришлось силой раскрывать и рвать странички. В целом, думаю все эти минусы – это минусы самого формата издания - однотомника в мягком переплете, так что ничего не поделаешь. Также, на мой взгляд, перерисованные звуки в манге - это лишнее. Из плюсов: сама бумага вроде плотная, хорошая. Есть цветные странички. Перевод хороший.