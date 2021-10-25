Blame! Том 8.

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Становится ясно, зачем кремниевые существа отняли у Сибо капсулу с генетической информацией: Давине Лу Линвега хочет любой ценой увидеть Сетевую Сферу, несмотря на запрет Администрации. Администрация пытается отвлечь внимание Давине и замедлить соединение, и Сибо с Ико успевают тоже проникнуть в Сеть. Но Сибо при этом подвергается огромной опасности… Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.