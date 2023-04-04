Рыцари «Сидонии». Том 3.

Издание содержит цветные иллюстрации. Юные пилоты «Сидонии» столкнулись с беспрецедентным событием: Гауна способна принимать облик Стражей. На что еще способны эти создания, почему Гауна нападают на «Сидонию», и действительно ли они неразумны и враждебны к человечеству, как принято считать? Почему Кабидзаси – единственных орудий способных пробить оболочку Гауна – всего двадцать восемь штук? И капитал корабля так внезапно приняла решение доверить управление легендарным Стражем «Цугумори» именно Нагатэ? Перед нами наконец-то приоткроется завеса над некоторыми тайнами прошлого «Сидонии»...