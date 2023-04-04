Рыцари «Сидонии». Том 11.

На «Сидонии» полным ходом идут испытания модернизированных прототипов Стражей и приспособлений для них. Благодаря новому сенсорному усилителю Идзаны удается обнаружить, что на седьмой планете находится единственный выживший пацифист с корабля группы подготовки — андроид Тэруру Итигая. Рискуя собой, Нагатэ, Идзана и Хияма отправляются во владения Гауна без частиц Хэйгса. Удастся ли им спасти Тэруру и вернуться на «Сидонию» живыми?..