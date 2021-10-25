Blame! Том 5.

0 отзывов
Blame! Том 5. манга
6%
Blame!
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
840 ₽
790 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Оказавшись в поле переноса Менсаб, Килли попадает в будущее, где встречает альтернативную версию Сибо. Теперь, чтобы вернуться к своей первоначальной точке пространства-времени, им вместе с оригинальной Сибо нужно остановить гравитационный реактор концерна «Тоа», из-за которого в восьмом отсеке и бушуют пространственно-временные аномалии. Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)