Blame! Том 5.

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Оказавшись в поле переноса Менсаб, Килли попадает в будущее, где встречает альтернативную версию Сибо. Теперь, чтобы вернуться к своей первоначальной точке пространства-времени, им вместе с оригинальной Сибо нужно остановить гравитационный реактор концерна «Тоа», из-за которого в восьмом отсеке и бушуют пространственно-временные аномалии. Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.