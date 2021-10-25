Blame! Том 10.

Издание содержит цветные иллюстрации. В трансформировавшемся теле Сибо теперь заключена сфера с ребенком с сетевыми терминальными генами, которую нужно доставить в незараженное место. Несмотря на защиту Сана-кан, кремниевые существа захватывают в плен Сибо и отделяют сферу, но открыть ее у них не получается. Удастся ли Сана-кан спасти Сибо и сферу? Завершится ли когда-нибудь бесконечный путь Килли, пытающегося спасти Город?.. Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.