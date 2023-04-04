Рыцари «Сидонии». Том 6.

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Издание содержит цветные иллюстрации. Ценой невероятных усилий Таникадзэ и другим пилотам Стражей удается остановить угрожавший "Сидонии" астероид, управляемый Гауна. Тем временем ученый Отиай в теле Кунато продолжает свои эксперименты. Он забирает из лаборатории эну в облике Хосидзиро. Отиай задумал создать новое, невиданное оружие против Гауна, и для этого нужно оплодотворить яйцеклетку эны, создав гибрид человека и Гауна...