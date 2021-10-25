Blame! Том 9.

Может быть, на Земле…Когда Давине Лу Линвега, попытавшись нелегально подключиться к Сетевой Сфере, похищает данные, они оказываются у Сибо. Ее тело трансформируется – Сибо превращается в Хранителя девятого уровня. Она вынужденно вступает в бой с Килли, из которого оба выходят с серьезными повреждениями. Затем на беззащитную, частично потерявшую память Сибо нападают кремниевые существа, но у нее появляется загадочная защитница, посланная Администрацией. И внутри тела Сибо теперь находится нечто очень важное… Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.