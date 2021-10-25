Blame! Том 6.

Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Центральный ИИ пытается перенести концерн «Тоа» за пределы Города, но Менсаб уверена, что попытка окончится неудачей. Успеют ли спастись люди до того, как настанет очередь тринадцатого отсека переместиться? И сможет ли Менсаб найти способ передать Килли и Сибо генетические данные Сеу, который может быть носителем тех самых сетевых терминальных генов? Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.