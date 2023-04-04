Рыцари «Сидонии». Том 8.

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Рыцари «Сидонии». Том 8. манга
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  • Sidonia no Kishi. Vol 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5880
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Sidonia no Kishi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 174
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Драма, Научная фантастика, Сэйнэн и Меха
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Цутому Нихэй
  • ISBN: 978-5-91996-295-3
  • Дата выхода: Октябрь 2020
Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Сидонии» удалось уничтожить корабль-кластер «Окарина», во многом благодаря Цумуги Сирауи — гибриду Гауна и человека. Но радость оказалась недолгой — большой корабль-кластер Гауна столкнулся со спутником седьмой планеты звездной системы Лема, на которой располагалась база колонистов.
На «Сидонии» решают: хватит уже убегать или трусливо надеяться, что враг их не тронет. Надо атаковать корабль-кластер первыми! И вот к девятой планете летит отряд перевооружившихся пилотов, и среди них — Идзана Синатосэ…

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