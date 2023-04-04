Рыцари «Сидонии». Том 8.

«Сидонии» удалось уничтожить корабль-кластер «Окарина», во многом благодаря Цумуги Сирауи — гибриду Гауна и человека. Но радость оказалась недолгой — большой корабль-кластер Гауна столкнулся со спутником седьмой планеты звездной системы Лема, на которой располагалась база колонистов.

На «Сидонии» решают: хватит уже убегать или трусливо надеяться, что враг их не тронет. Надо атаковать корабль-кластер первыми! И вот к девятой планете летит отряд перевооружившихся пилотов, и среди них — Идзана Синатосэ…