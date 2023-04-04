Рыцари «Сидонии». Том 4.

Издание содержит цветные иллюстрации. С самого момента встречи с Гауна люди были способны лишь убегать и обороняться. Сейчас положение выглядит тяжелым как никогда: «Сидонии» угрожает малый корабль-кластер «Окарина» - а в трех световых годах от нее находится еще один, огромный корабль-кластер Гауна... И капитан принимает неожиданное решение: перейти из обороны в нападение. Когда-то у «Сидонии» был непобедимый герой, который не раз спасал корабль от неминуемой гибели. Сейчас «Сидония» снова перед лицом гибели. А Нагатэ Таникадзэ, похоже, предстоит стать новым героем...