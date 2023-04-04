Рыцари «Сидонии». Том 5.

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Рыцари «Сидонии». Том 5. манга
8%
Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Когда Нагатэ Таникадзэ только выбрался на верхние уровни "Сидонии" и познакомился с другими обитателями корабля, все казалось ему простым и понятным: Гауна - враги, и с ними нужно сражаться. Но выясняется, что из своей облочки, эны, Гауна способны воссоздать человеческое тело, и именно это происходит с погибшей подругой Таникадзэ Сидзукой Хосидзиро. А самое ужасное - Гауна могут скопировать не только тело, но и личность, и память человека... Но в чем тогда разница между копией и оригиналом? Тайны самой "Сидонии" тоже продолжают множиться. Легендарный ученый Отиай, известный запрещенными экспериментами с эной и приговоренный к казни в конце Четвертой войны против Гауна, не только жив, но и освободился из заточения...

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