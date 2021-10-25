Blame! Том 2.

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Загадочный юноша по имени Килли, вооруженный редким и мощным оружием - гравитационным эмиттером - продолжает свое путешествие по Мегаструктуре, хаотичному многоуровнему лабиринту будущего, обитатели которого давно забыли значение слова «земля». По пути от встречает талантливого ученого - девушку по имени Сибо. Та обещает Килли помощь в поисках людей с особой генетической мутацией - сетевыми терминальными генами, которые могут остановить бесконтрольное хаотическое разрастание Города - но ее желание помочь не бескорыстно: Сибо давно пытается найти способ пробить брешь в Мегаструктуре и найти выход с этого уровня... Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный, уникальный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.