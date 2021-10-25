Blame! Том 7.

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Оказавшись в неофициальной Мегаструктуре, Килли и Сибо улавливают сигнал SOS, но по дороге к источнику сигнала на них нападает одно из кремниевых существ. При помощи гравитационного излучателя Килли удается спастись, но затем он сталкивается с противником по имени Домочевский. Кто это, друг или врач, и чего он хочет? И зачем кремниевая жизнь пытается заполучить человеческие гены? Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.