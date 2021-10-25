Blame! Том 3.

Издание содержит цветные иллюстрации. Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… Килли и Сибо встречают представителя Администрации, который дает им координаты места, созданного еще в те времена, когда вход в Сетевую сферу был обычным делом и где, быть может, до сих остались люди с сетевыми терминальными генами. По дороге на них нападают Хранители - создания, которые стремятся устранить незаконных поселенцев. На помощь Килли и Сибо приходят жители трущоб вокруг концерна Тоа, потомки неких Сеятелей. Килли обнаруживает у себя удивительную способность видеть характеристики окружающих его объектов. Может быть, она послужит подспорьем в борьбе с Хранителями?.. Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.