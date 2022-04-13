Рыцари «Сидонии». Том 9.

2 отзыва
Рыцари «Сидонии». Том 9. манга
8%
  • Sidonia no Kishi. Vol 9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-6049
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Sidonia no Kishi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 190
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Драма, Научная фантастика, Сэйнэн и Меха
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Цутому Нихэй
  • ISBN: 978-5-91996-330-1
  • Дата выхода: Февраль 2021
Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

«Сидония» готовится к бою с большим кораблем-кластером, но отряд, отправившийся к седьмой планете звездной системы Лема, попадает в засаду. Нагатэ и Цумуги бросаются на выручку к Идзане, оказавшейся посреди целого полчища Гауна. Нагатэ и не подозревает, что ради спасения подруги ему придется столкнуться со знакомым врагом и взглянуть в лицо давним страхам...

Отзывы и вопросы

A

Э

Когда продолжение? Очень жду

А

Сюжет очень интересный, но медленно развивается. Рисовка не всем понравится, но виды Сидонии красивые. Выходит на русском очень медленно, забываю половину персонажей к выходу следующего тома.

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