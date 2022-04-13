Рыцари «Сидонии». Том 9.

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«Сидония» готовится к бою с большим кораблем-кластером, но отряд, отправившийся к седьмой планете звездной системы Лема, попадает в засаду. Нагатэ и Цумуги бросаются на выручку к Идзане, оказавшейся посреди целого полчища Гауна. Нагатэ и не подозревает, что ради спасения подруги ему придется столкнуться со знакомым врагом и взглянуть в лицо давним страхам...
2022-04-13 10:39:05
Когда продолжение? Очень жду
2022-04-08 23:10:04
Сюжет очень интересный, но медленно развивается. Рисовка не всем понравится, но виды Сидонии красивые. Выходит на русском очень медленно, забываю половину персонажей к выходу следующего тома.