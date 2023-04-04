Рыцари «Сидонии». Том 10.

Победа над гигантской Гауна дорого обошлась защитникам «Сидонии» — при спасении Юхаты сильно пострадала Идзана. Вместе со своими друзьями — Нагатэ, Юхатой и Цумуги — она пытается прийти в себя после произошедшего. Но мирное течение жизни нарушает катастрофа на поверхности «Сидонии». Неужели коварные замыслы Отиая уже претворяются в жизнь?..