Восхождение Героя Щита. Том 23.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Засучив рукава, Наофуми принимается за восстановление родной деревни Рафталии. Но вот беда! Многих выживших зверолюдей угнали в рабство и теперь продают в Зельтбуле, стране дельцов и наемников. Наофуми решает вернуть рабов и отправляется на невольничьи рынки Зельтбула, где становится свидетелем чудовищных спекуляций. Случай приводит его в Колизей, где ставят на кон саму жизнь.