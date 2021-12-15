Восхождение Героя Щита. Том 23.

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Восхождение Героя Щита. Том 23. манга
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  • Tate no Yuusha no Nariagari. Vol.23.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14207
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Tate no Yuusha no Nariagari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 166
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Фэнтези, Сёнэн и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кю Айя и Юсаги Анэко
  • ISBN: 978-5-91996-570-1
  • Дата выхода: 2026
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

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Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Засучив рукава, Наофуми принимается за восстановление родной деревни Рафталии. Но вот беда! Многих выживших зверолюдей угнали в рабство и теперь продают в Зельтбуле, стране дельцов и наемников. Наофуми решает вернуть рабов и отправляется на невольничьи рынки Зельтбула, где становится свидетелем чудовищных спекуляций. Случай приводит его в Колизей, где ставят на кон саму жизнь.

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