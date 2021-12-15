Восхождение Героя Щита. Том 22.

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Кё Эснина побежден, его злодействам положен конец, и Наофуми примиряется с клановыми героями из другого мира. Забрав силу Призрачной черепахи, теперь он может вернуться назад. Только куда исчезли Герои Меча, Лука и Копья? Устав надеяться на них, Наофуми решает отправиться в земли Сэаэтто, где живут одни зверолюди, и создать собственную армию! И начнет он с деревни Рафталии…