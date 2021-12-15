Восхождение Героя Щита. Том 21.

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Одержимый идеей бессмертия, Кё Эснина уже давно крадет чужие тела и создает гомункулов. Также он фактически захватил многие королевства и вертит другими клановыми героями как хочет. Кажется, надежды нет, и Наофуми вновь приходится прибегнуть к Щиту гнева, цена использования которого слишком высока. Вместе с Фило и Рафталией он читает новое заклинание — Ауру всеобщего жертвоприношения…