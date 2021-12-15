Восхождение Героя Щита. Том 20.

Герой Книги наконец-то решился напасть! Он посылает воительниц в земли Зихелля, намереваясь захватить Песочные часы дракона и так ослабить Героя Охоты и ее союзников. К счастью, Наофуми и его спутницы вновь вмешиваются в планы злодея. Им удается дать врагам бой, но стратегически они уже терпят поражение. Выбора нет, нужно напасть на особняк Кё Эснины, чтобы раз и навсегда покончить со злом...