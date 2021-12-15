Восхождение Героя Щита. Том 19.

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Клановая катана выбирает Рафталию, и теперь она по праву считается одним из клановых героев. Спасаясь от преследователей, Рафталия волею случая находит Наофуми. Долгожданная встреча свершилась, они снова вместе, однако радость друзей омрачает новая война, которую развязывает Герой Книги…