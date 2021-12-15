Восхождение Героя Щита. Том 19.

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Восхождение Героя Щита. Том 19. манга
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  • Tate no Yuusha no Nariagari. Vol.19.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13549
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Tate no Yuusha no Nariagari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 166
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези, Сёнэн и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кю Айя и Юсаги Анэко
  • ISBN: 978-5-91996-544-2
  • Дата выхода: Октябрь 2025
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Клановая катана выбирает Рафталию, и теперь она по праву считается одним из клановых героев. Спасаясь от преследователей, Рафталия волею случая находит Наофуми. Долгожданная встреча свершилась, они снова вместе, однако радость друзей омрачает новая война, которую развязывает Герой Книги…

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