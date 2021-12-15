Восхождение Героя Щита. Том 17.

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Наофуми и Лисия держат путь к Песочным часам дракона в компании Кидзуны — одной из четырех великих героев другого мира. Но они на мели и, чтобы заработать, вынуждены инкогнито устроить странные торги. А когда новоиспеченные товарищи наконец достигают королевства, что призвало Кидзуну, Наофуми кое-что понимает...