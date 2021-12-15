Восхождение Героя Щита. Том 17.

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Восхождение Героя Щита. Том 17. манга
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  • Tate no Yuusha no Nariagari. Vol.17.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8889
  • Вес: 225 гр.
  • Источник: Tate no Yuusha no Nariagari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 166
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Фэнтези, Сёнэн и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кю Айя и Юсаги Анэко
  • ISBN: 978-5-91996-405-6
  • Дата выхода: Август 2022
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Наофуми и Лисия держат путь к Песочным часам дракона в компании Кидзуны — одной из четырех великих героев другого мира. Но они на мели и, чтобы заработать, вынуждены инкогнито устроить странные торги. А когда новоиспеченные товарищи наконец достигают королевства, что призвало Кидзуну, Наофуми кое-что понимает...

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