Рыцари «Сидонии». Том 15.

Второй атакующий флот разбит, первый флот противостоит Отиаю, а сама «Сидония» попала в осаду Гауна и вот-вот будет уничтожена. Кроме того, разведывательный флот фиксирует новую активность большого корабля-кластера. Таникадзэ находит раненую Цумуги, но ему нужно спешить на выручку товарищам! Юхата, Синатосэ, Кунато, Таникадзэ и остальные — победа в этом бою зависит от усилий каждого защитника «Сидонии». Настало время решающей битвы!