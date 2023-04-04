Рыцари «Сидонии». Том 14.

0 отзывов
Рыцари «Сидонии». Том 14. манга
8%
  • Sidonia no Kishi. Vol 14.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11552
  • Вес: 225 гр.
  • Источник: Sidonia no Kishi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 174
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма, Научная фантастика, Сэйнэн и Меха
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Цутому Нихэй
  • ISBN: 978-5-91996-469-8
  • Дата выхода: Декабрь 2023
Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Не успев начать операцию по уничтожению Гауна, «Сидония» сталкивается с новой угрозой — Отиаем, завладевшим телом Канаты. Оправившись от ран, Таникадзэ узнает тайну своего происхождения и смиряется с тем, что полет к полуавтономным конвертерам пройдет без него, но у Гауна, как оказалось, свои планы и на космические корабли, и даже на саму «Сидонию»... И вот в жестокой схватке с кораблями-кластерами войска «Сидонии» теряют второй атакующий флот, среди членов которого была Цумуги!..

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)