Рыцари «Сидонии». Том 14.

Не успев начать операцию по уничтожению Гауна, «Сидония» сталкивается с новой угрозой — Отиаем, завладевшим телом Канаты. Оправившись от ран, Таникадзэ узнает тайну своего происхождения и смиряется с тем, что полет к полуавтономным конвертерам пройдет без него, но у Гауна, как оказалось, свои планы и на космические корабли, и даже на саму «Сидонию»... И вот в жестокой схватке с кораблями-кластерами войска «Сидонии» теряют второй атакующий флот, среди членов которого была Цумуги!..