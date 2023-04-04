Рыцари «Сидонии». Том 13.

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Рыцари «Сидонии». Том 13. манга
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  • Sidonia no Kishi. Vol 13.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11551
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Sidonia no Kishi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 174
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Драма, Научная фантастика, Сэйнэн и Меха
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Цутому Нихэй
  • ISBN: 978-5-91996-468-1
  • Дата выхода: Октябрь 2023
Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Спустя многие дни тщательной подготовки жители «Сидонии» собираются провести самую масштабную операцию по борьбе с Гауна. Таникадзэ осваивает новые экспериментальные модели Стражей, а Цумуги грезит о том, чтобы стать ближе к нему и к людям. В то же время командование «Сидонии» решает, что делать с другим гибридом, Канатой, даже не подозревая, чем все это может обернуться...

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