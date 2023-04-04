Рыцари «Сидонии». Том 13.

Спустя многие дни тщательной подготовки жители «Сидонии» собираются провести самую масштабную операцию по борьбе с Гауна. Таникадзэ осваивает новые экспериментальные модели Стражей, а Цумуги грезит о том, чтобы стать ближе к нему и к людям. В то же время командование «Сидонии» решает, что делать с другим гибридом, Канатой, даже не подозревая, чем все это может обернуться...