Рыцари «Сидонии». Том 12.

Лучшие пилоты Стражей «Сидонии» отправляются на задание на боевом корабле «Мидзуки» и тут же сталкиваются с Гауна. В бою Гауна используют новую тактику, из-за которой новичок Сё Хонока оказывается поглощена очередным кораблем-кластером. Ей удается выбраться, чему очень рады на «Мидзуки», но теперь с Сё что-то не так, и завершить миссию оказывается гораздо сложнее, чем ожидалось...