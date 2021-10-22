Истории монстров. Том 18.

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Истории монстров. Том 18. манга
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  • Bakemonogatari. Vol. 18.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12137
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия и Драма
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-492-6
  • Дата выхода: Апрель 2024
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Синобу ушла неизвестно куда, и Арараги поднимает на уши всех своих подруг, лишь бы найти беглянку, потому что без нее Ханэкаву не выручить. По пути он натыкается на Кайки, и тот зловеще намекает на роль Ханэкавы во всей этой пьесе, разыгравшейся в Наоэцу. Не успел Арараги и глазом моргнуть, как уже гуляет под дождем с кошкой, которой лишь подставь спину — ударит, а хозяйку продаст за кошачий корм.
 

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