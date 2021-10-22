Истории монстров. Том 18.

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Синобу ушла неизвестно куда, и Арараги поднимает на уши всех своих подруг, лишь бы найти беглянку, потому что без нее Ханэкаву не выручить. По пути он натыкается на Кайки, и тот зловеще намекает на роль Ханэкавы во всей этой пьесе, разыгравшейся в Наоэцу. Не успел Арараги и глазом моргнуть, как уже гуляет под дождем с кошкой, которой лишь подставь спину — ударит, а хозяйку продаст за кошачий корм.

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