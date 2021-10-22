Истории монстров. Том 17.

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Истории монстров. Том 17. манга
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  • Bakemonogatari. Vol. 17.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12136
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия и Драма
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-491-9
  • Дата выхода: Апрель 2024
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Кошка-странность нападает вновь, и последствия, скорее всего, будут еще хуже, чем на Золотой неделе. Осино говорит, что в Наоэцу может завестись новая королева странностей, вдобавок по улицам бродит странный призрак, который горит на солнце. Пока Осино и Арараги решают, как поступить с Черной Ханэкавой, они упускают Синобу, а значит, «кошку» уже не победить как в прошлый раз. Обстановка накаляется, и кажется, что Ханэкаву уже не спасти…

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