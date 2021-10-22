Истории монстров. Том 17.

Кошка-странность нападает вновь, и последствия, скорее всего, будут еще хуже, чем на Золотой неделе. Осино говорит, что в Наоэцу может завестись новая королева странностей, вдобавок по улицам бродит странный призрак, который горит на солнце. Пока Осино и Арараги решают, как поступить с Черной Ханэкавой, они упускают Синобу, а значит, «кошку» уже не победить как в прошлый раз. Обстановка накаляется, и кажется, что Ханэкаву уже не спасти…