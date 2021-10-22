Истории монстров. Том 16.

Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Цубаса Ханэкава в беде: за все годы жизни она скопила столько стресса, что стала уязвима для кошки-странности. И речь не о безобидной нечисти, а о смертельно опасной «саваринэко» — Вредоносной кошке. Ее касание отберет у Коёми даже бессмертие, а когти — располосуют и разорвут. Завладев Ханэкавой, «кошка» отомстит за хозяйку ее родным, хотя те совсем не родные…