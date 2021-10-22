Истории монстров. Том 15.

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Истории монстров. Том 15. манга
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  • Bakemonogatari. Vol. 15.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12012
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия и Драма
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-483-4
  • Дата выхода: Март 2024
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Бой с Киссшот завершен, все тайны раскрыты. Коёми сковывает отчаяние, и он молит Осино о помощи. Так что же предложит специалист по странностям? Как он разрешит смертельный конфликт между слугой и хозяйкой? На что бы Коёми ни согласился, этот кошмар наяву закончится. Но для Цубасы Ханэкавы все только начинается. И к череде странных событий подтолкнет ее не кто-нибудь, а как раз Коёми Арараги.

Внимание! С этого тома манги начинается арка «Кошка Цубасы», арка «Вампир Коёми» завершена.

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