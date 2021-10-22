Истории монстров. Том 15.

Бой с Киссшот завершен, все тайны раскрыты. Коёми сковывает отчаяние, и он молит Осино о помощи. Так что же предложит специалист по странностям? Как он разрешит смертельный конфликт между слугой и хозяйкой? На что бы Коёми ни согласился, этот кошмар наяву закончится. Но для Цубасы Ханэкавы все только начинается. И к череде странных событий подтолкнет ее не кто-нибудь, а как раз Коёми Арараги.



Внимание! С этого тома манги начинается арка «Кошка Цубасы», арка «Вампир Коёми» завершена.