Истории монстров. Том 14.

Выбора нет: Коёми Арараги, отпрыск вампирши, услужник Убийцы странностей, обязан победить свою хозяйку. И не просто побить — а убить Киссшот, с которой совсем недавно чудил и весело смеялся. И вот они встречаются на площадке перед школой Коёми, готовые бесконечно сносить друг другу головы и биться в полную вампирскую силу… Но что Коёми так и не понял? Что упустил из виду?



Обратите внимание! В этом томе продолжается арка «Вампир Коёми», арка «Кошка Цубасы» начнется с 15-го тома.