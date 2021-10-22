Истории монстров. Том 14.

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Истории монстров. Том 14. манга
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  • Bakemonogatari. Vol. 14.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11979
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Bakemonogatari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 194
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Романтика, Мистика, Комедия и Драма
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Нисио Исин и Oh! great
  • ISBN: 978-5-91996-481-0
  • Дата выхода: Март 2024
Истории монстров
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Выбора нет: Коёми Арараги, отпрыск вампирши, услужник Убийцы странностей, обязан победить свою хозяйку. И не просто побить — а убить Киссшот, с которой совсем недавно чудил и весело смеялся. И вот они встречаются на площадке перед школой Коёми, готовые бесконечно сносить друг другу головы и биться в полную вампирскую силу… Но что Коёми так и не понял? Что упустил из виду?

Обратите внимание! В этом томе продолжается арка «Вампир Коёми», арка «Кошка Цубасы» начнется с 15-го тома.

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