Tokyo Revengers: Chibi Plush Toy Keisuke Baji

Поклонники «Токийских мстителей» наверняка захотят заполучить эту невероятно милую плюшевую игрушку, изображающую персонажа Кейске Баджи в очаровательном стиле чиби. Игрушка выполнена в сидячей позе и отлично подойдет как для украшения интерьера, так и для того, чтобы брать её с собой. Не упустите возможность — закажите её уже сегодня!



Размер: 16 cм

Материал: Полиэстер