Tokyo Revengers: Chibi Plush Toy Keisuke Baji

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Tokyo Revengers: Chibi Plush Toy Keisuke Baji category.plush-toys
  • Категория: Мягкие игрушки
  • Артикул: Plush-Toys-14700
  • Вес: 70 гр.
  • Источник: Tokyo Revengers
  • Размер: 19 x 11 x 6.5 cm
  • Производитель: Sunrise
2 890 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Поклонники «Токийских мстителей» наверняка захотят заполучить эту невероятно милую плюшевую игрушку, изображающую персонажа Кейске Баджи в очаровательном стиле чиби. Игрушка выполнена в сидячей позе и отлично подойдет как для украшения интерьера, так и для того, чтобы брать её с собой. Не упустите возможность — закажите её уже сегодня!

Размер: 16 cм
Материал: Полиэстер

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