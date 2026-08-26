Tokyo Revengers: Chibi Plush Toy Keisuke Baji

2 890 ₽
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Поклонники «Токийских мстителей» наверняка захотят заполучить эту невероятно милую плюшевую игрушку, изображающую персонажа Кейске Баджи в очаровательном стиле чиби. Игрушка выполнена в сидячей позе и отлично подойдет как для украшения интерьера, так и для того, чтобы брать её с собой. Не упустите возможность — закажите её уже сегодня!
Размер: 16 cм
Материал: Полиэстер