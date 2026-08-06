Токийские мстители. Том 14.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Битва Трех Божеств закончилась полной катастрофой: «Префекты Рокухары» слились с «Мандзи» из Канто, «Брахман» распущен и уже больше не соберется. Но куда хуже то, что Майки едва не убил Такэмити в драке. Темное начало Мандзиро Сано уже не остановить, его дорога к величию выложена трупами, и Такэмити ничего не остается, кроме как самому стать необоримой силой, способной бросить ему вызов. Для этого ему нужно собрать собственный мотоклуб, куда войдут все, кто готов рискнуть жизнью ради Майки…