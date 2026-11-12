Собрание манги Берсерк. (19-21 том)

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Том 19.

Морской бог таинственного острова неожиданно пробудился, и Гатс вместе с Ширке пытаются добраться до его нутра, дабы остановить обезумевшее чудовище. Однако мощные удары божественного сердца сводят их с ума, к тому же призывают целые косяки морских тварей. К счастью, на помощь Гатсу и Ширке уже спешат мерроу, природные враги древнего исполина, и среди них оказывается молодая девушка Исма, которая вдруг узнает, что на самом деле рождена русалкой…



Смогут ли мерроу объединиться с людьми, чтобы уничтожить морского бога, а после вытащить Гатса из его нутра?

Том 20.

Сразив морского бога, Гатс и его спутники наконец-то достигают цели своего долгого путешествия — острова эльфов. Здесь они надеются обрести пристанище для Каски и встретиться с Цветочной Метелью, владычицей эльфов, владеющей магией, способной возвращать рассудок.



Странствие героев подходит к долгожданной развязке, и каждый из них всеми силами стремится ее приблизить, однако на верном пути их поджидают всевозможные ловушки и проклятие, расставленные теми, кто явно не желает видеть на Эльфхейме незваных гостей. Как же поступят Гатс и его команда?

Том 21.

Благодаря чарам владычицы Цветочной Метели, известной под именем Данан, после долгого путешествия к себе Каска наконец-то пробуждается от кошмаров. Но в долгожданный миг встречи, увидев перед собой Гатса, она вспоминает пережитый ужас Затмения. Из ее груди вырывается страшный вопль…



Тем временем армия возрожденного Мидленда, во главе которой стоит новый Отряд Соколов под предводительством Гриффита, отбивает столицу, и на некоторое время всюду воцаряется мир. Однако затишье это временно. Связанные невидимыми узами, Свет и Тьма готовятся к новому столкновению…