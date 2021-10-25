Собрание манги Берсерк. (16-18 том)

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Том 16.

Военный порт Вританнис, где собралось объединенное войско Святого Престола, охватил хаос. Грядет решающая битва с Кушанской империей. Но прямо во время прощального банкета кушаны наносят порту сокрушительный удар. Гатс и его спутники прорываются через полчища чудовищ с боем, чтобы вовремя сесть на корабль и отплыть в Эльфхейм, однако каждый шаг дается им огромной ценой…

Неожиданно на помощь Вританнису приходит новый Отряд Соколов при поддержке крылатых демонов во главе с Зоддом. Однако и на них есть управа: на поле боя явился Ганишка, непобедимый царь кушанский.

Том 17.

После всех испытаний Гатс, Каска, Фарнезе, Серпико, Ширке, Исидро, Пак и Иварелла поднимаются на борт «Морского конька» — военного корабля княжества Ис под командованием Родерика, третьего претендента на престол и талантливого капитана. Наконец-то они отправляются искать Эльфхейм, волшебную обитель эльфов. Жизнь на борту в качестве гостей дарит отряду Гатса краткую передышку, но вместе с тем приносит перемены, требующие заново открывать себя.



Между тем долгое путешествие истощило тело и разум Гатса, чем пользуется Доспех свирепого воина, ставший источником новых бед…

Том 18.

В попытке превзойти Десницу Господню Ганишка проходит через новое перерождение и вступает в схватку с Гриффитом. Многие принимают их бой за конец света, веря, что Белоснежный Сокол совершит чудо и спасет их всех.



Однако Сокол лишь устанавливает новый миропорядок. После поражения Ганишки чудовища и волшебные существа, прежде существовавшие лишь в человеческом воображении, хлынули с астрального плана в реальный, и в самом сердце вселенной теперь высится великолепная твердыня Сокола — Фалькония. Мечта Гриффита становится явью, и он как триумфатор вступает в столицу своего королевства.