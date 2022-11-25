Нелюдь. Том 8.

1 отзыв
Нелюдь. Том 8. манга
8%
  • Ajin. Vol. 8.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-207
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Ajin
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2019
  • Жанр: Приключения, Научная фантастика, Ужасы и Сэйнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Гамон Сакураи
  • ISBN: 978-5-91996-214-4
  • Дата выхода: Сентябрь 2026 (допечатка)
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. В здании компании "Безопасность Forge" продолжает разворачиваться бой, который для кого-то - увлекательная игра, а для кого-то - противостояние не на жизнь, а на смерть. Кажется, что Кэй Нагаи продумал все до мелочей, но Сато, как известно, тоже не лыком шит...

Отзывы и вопросы

A

А

Как и все предыдущие части 10 из 10! Обожаю эту мангу, обложки яркие, что классно!

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