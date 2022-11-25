Нелюдь. Том 8.

Оригинальная цена
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680 ₽
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Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. В здании компании "Безопасность Forge" продолжает разворачиваться бой, который для кого-то - увлекательная игра, а для кого-то - противостояние не на жизнь, а на смерть. Кажется, что Кэй Нагаи продумал все до мелочей, но Сато, как известно, тоже не лыком шит...