Нелюдь. Том 8.

Издание содержит суперобложку и цветные иллюстрации. В здании компании "Безопасность Forge" продолжает разворачиваться бой, который для кого-то - увлекательная игра, а для кого-то - противостояние не на жизнь, а на смерть. Кажется, что Кэй Нагаи продумал все до мелочей, но Сато, как известно, тоже не лыком шит...