Нелюдь. Том 4.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Издание содержит цветные иллюстрации.
Среди нелюдей, которых заинтересовала политическая программа Сато, оказывается молодой открытый доброжелательный парень по имени Ко Накано. Он понимает, что Сато крайне опасен, и решает ему противостоять. Ему удается разыскать Кэя Нагаи, и при встрече он выражает желание помочь Кэю в борьбе с Сато. Но Кэй уже видел как от людей, так и от нелюдей слишком много зла, чтобы кому-то довериться...