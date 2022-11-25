Нелюдь. Том 4.

1 отзыв
Нелюдь. Том 4. манга
8%
  • Ajin. Vol. 4.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-142
  • Вес: 280 гр.
  • Источник: Ajin
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Сэйнэн, Ужасы, Научная фантастика и Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Гамон Сакураи
  • ISBN: 978-5-91996-169-7
  • Дата выхода: Сентябрь 2026 (допечатка)
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Среди нелюдей, которых заинтересовала политическая программа Сато, оказывается молодой открытый доброжелательный парень по имени Ко Накано. Он понимает, что Сато крайне опасен, и решает ему противостоять. Ему удается разыскать Кэя Нагаи, и при встрече он выражает желание помочь Кэю в борьбе с Сато. Но Кэй уже видел как от людей, так и от нелюдей слишком много зла, чтобы кому-то довериться...

Отзывы и вопросы

A

А

10 из 10! Очень ждала допечатку этого тома и дождалась! Теперь ждём-с 12 том!

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