Нелюдь. Том 4.

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Среди нелюдей, которых заинтересовала политическая программа Сато, оказывается молодой открытый доброжелательный парень по имени Ко Накано. Он понимает, что Сато крайне опасен, и решает ему противостоять. Ему удается разыскать Кэя Нагаи, и при встрече он выражает желание помочь Кэю в борьбе с Сато. Но Кэй уже видел как от людей, так и от нелюдей слишком много зла, чтобы кому-то довериться...