Комплект манги Очень приятно, бог (1-6 том)

1 Очень приятно, бог. Том 1.

2 Очень приятно, бог. Том 2.

3 Очень приятно, бог. Том 3.

4 Очень приятно, бог. Том 4.

5 Очень приятно, бог. Том 5.

6 Очень приятно, бог. Том 6.

7 Очень приятно, бог. Том 7.

8 Очень приятно, бог. Том 8.

9 Очень приятно, бог. Том 9.

10 Очень приятно, бог. Том 10.

11 Очень приятно, бог. Том 11.

12 Очень приятно, бог. Том 12.

13 Очень приятно, бог. Том 13.

14 Очень приятно, бог. Том 14.

15 Очень приятно, бог. Том 15.

16 Очень приятно, бог. Том 16.

17 Очень приятно, бог. Том 17.

18 Очень приятно, бог. Том 18.

19 Очень приятно, бог. Том 19.

20 Очень приятно, бог. Том 20.

21 Очень приятно, бог. Том 21.

22 Очень приятно, бог. Том 22.

23 Очень приятно, бог. Том 23.

24 Очень приятно, бог. Том 24.

25 Очень приятно, бог. Том 25.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.