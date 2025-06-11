Бездомный бог. Том 27.

1 отзыв
Бездомный бог. Том 27. манга
8%
  • Noragami. Vol. 27.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12710
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Noragami
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 276
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Романтика, Приключения, Мистика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Адатитока
  • ISBN: 978-5-91996-525-1
  • Дата выхода: Июнь 2026 (допечатка)
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Заклинатель доведен до крайности: теперь он готов установить порядки Ёми в мире живых и превратить всех людей в ходячих мертвецов. Ято в отчаянии, ведь даже с Юкинэ он не может победить «отца». Перед самой гибелью мира злая судьба сводит Ято с Хиёри, которая умирает прямо у него на глазах. Надежды нет! Если только Ято не даст Хиёри новое имя…

Отзывы и вопросы

A

A

Я ждала этого 10 лет и вот, наконец-то, история подошла к концу! Спасибо, Adachi и Tokashiki за Ваш труд! Ну и, конечно же, всем тем, кто приложил руку к выходу манги для русскоязычной аудитории! Про конец скажу лишь: я не ожидала такого, спасибо!!

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