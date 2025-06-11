Бездомный бог. Том 27.

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Заклинатель доведен до крайности: теперь он готов установить порядки Ёми в мире живых и превратить всех людей в ходячих мертвецов. Ято в отчаянии, ведь даже с Юкинэ он не может победить «отца». Перед самой гибелью мира злая судьба сводит Ято с Хиёри, которая умирает прямо у него на глазах. Надежды нет! Если только Ято не даст Хиёри новое имя…
2025-06-11 15:52:14
Я ждала этого 10 лет и вот, наконец-то, история подошла к концу! Спасибо, Adachi и Tokashiki за Ваш труд! Ну и, конечно же, всем тем, кто приложил руку к выходу манги для русскоязычной аудитории! Про конец скажу лишь: я не ожидала такого, спасибо!!