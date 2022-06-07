Бездомный бог. Том 25.

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Аматэрасу и ее свита отправились на охоту, надеясь раз и навсегда расправиться с Заклинателем. Но сонмы богов без реликвий — слишком легкая мишень для смутьяна. Разворачивается кровавая битва, где Заклинатель разит одно божество за другим, и следом на землю людей обрушиваются природные катастрофы: землетрясения, пожары, цунами. Сможет ли Ято забрать Юкинэ и прервать этот бой?