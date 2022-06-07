Бездомный бог. Том 23.

Отчаявшись, Юкинэ принимает новую форму реликвии Заклинателя, сходится в жестоком бою с Ято и едва не убивает его. Позже он понимает, что обладает способностью влиять на умы людей, и решает использовать это для поиска своего отца. Кажется, Ято все дальше от своей цели. Чем же обернется для мира «Благой небосвод» Юкинэ?