Бездомный бог. Том 23.

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Бездомный бог. Том 23. манга
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  • Noragami. Vol. 23.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12445
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Noragami
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Романтика, Приключения, Мистика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Адатитока
  • ISBN: 978-5-91996-515-2
  • Дата выхода: Декабрь 2024
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Отчаявшись, Юкинэ принимает новую форму реликвии Заклинателя, сходится в жестоком бою с Ято и едва не убивает его. Позже он понимает, что обладает способностью влиять на умы людей, и решает использовать это для поиска своего отца. Кажется, Ято все дальше от своей цели. Чем же обернется для мира «Благой небосвод» Юкинэ?

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